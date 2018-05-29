Матвиенко назвала НАТО блоковым реликтом двухполярной эпохи

НАТО не является универсальным институтом в сфере безопасности, заявила во вторник, 29 мая, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политик отметила, что альянс представляет собой блоковый реликт двухполярной эпохи. Матвиенко пояснила, что в блоковой модели безопасности объединение, обеспечивающее безопасность одной стороне, «неизбежно является угрозой для других и безопасностью за чужой счет».

«Это (НАТО. — iz.ru) блоковый реликт двухполярной эпохи, который по определению не может не искать себе оппонента», — заявила Матвиенко на церемонии открытия «Примаковских чтений».

Страны Запада и НАТО нашли такого оппонента в «российской угрозе», добавила спикер Совета Федерации, указав, что «враждебная Россия» — это внутренний проект самого Запада, пишет «Газета.ру».

Ранее во вторник в своем послании участникам «Примаковских чтений» президент России Владимир Путин призвал к компромиссам в решении острых глобальных проблем.