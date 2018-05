Ушаков рассказал о попытке навязать РФ в политике «американский футбол»

России пытаются навязать в политике «американский футбол», заявил, выступая на «Примаковских чтениях» во вторник, 29 мая, помощник президента России Юрий Ушаков.

Он напомнил слова российского лидера на ПМЭФ, тогда Владимир Путин заявил о попытках навязать игру в «футбол по правилам дзюдо» в международной политике.

«От себя я бы добавил, что, как мне представляется, нам вообще пытаются навязать «американский футбол». Но давайте признаем, коллеги, что мало кто умеет в него играть, а главное, далеко не все хотят в него играть», — резюмировал Ушаков.

Ранее во вторник Ушаков зачитал послание Владимира Путина участникам «Примаковских чтений».

Минувшей зимой российский международный форум «Примаковские чтения» вошел в топ-10 конференций мира в рейтинге Global Go To Think Tank Index Report Пенсильванского университета.

В топ-10 номинации «Лучшие конференции «мозговых центров» «Примаковские чтения» попали второй год подряд — наравне с Мюнхенской конференцией по безопасности и «Диалогом Шангри-Ла» в Сингапуре.