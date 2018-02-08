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Памятник Примакову установят напротив здания МИДа в Москве

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Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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Памятник государственному и общественному деятелю Евгению Примакову установят в сквере напротив здания Министерства иностранных дел. Соответствующее предложение поддержала комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме, сообщил в четверг ее председатель Игорь Воскресенский.

Инициативу поддержали, в частности, глава МИДа Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин, передает телеканал «360».

Памятник Примакову, возглавлявшему МИД в 1996–1998 годах, установят на пересечении улицы Смоленской и площади Смоленской-Сенной. РИАМО отмечает, что финансирует проект некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт».

После открытия памятника фонд передаст его в дар Москве.

Ранее стало известно, что копию скульптуры «Рабочий и колхозница» установят в городе Верхняя Пышма Свердловской области. 

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