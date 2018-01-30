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Скульптуру «Рабочий и колхозница» установят в Свердловской области

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Копию скульптуры «Рабочий и колхозница» установят в городе Верхняя Пышма Свердловской области. Монумент появится предстоящей осенью вблизи штаб-квартиры Уральской горно-металлургической компании (УГМК), сообщил директор Музея военной техники УГМК Александр Емельянов.

«Копия знаменитого памятника будет примерно в три раза меньше оригинала, в целом вместе с постаментом его высота будет около 20 м», — приводит слова Емельянова ТАСС.

Автором памятника станет скульптор Александр Кокотеев. Монумент планируется отлить в алюминии на одном из заводов в Екатеринбурге, где для реализации проекта был арендован цех.

Скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» является памятником монументального искусства, олицетворяющим советскую эпоху. Композиция представляет собой мужчину и женщину, венчающих над головами серп и молот — символ единства рабочих и крестьян. Монумент был построен по проекту Бориса Иофана для Всемирной выставки в Париже 1937 года, где он представлял павильон СССР. В настоящее время скульптура установлена в Москве вблизи Северного входа ВДНХ.

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