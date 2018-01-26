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Первый памятник героям сопротивления в концлагерях появится в России

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Установить первый в России монумент, посвященный узникам — героям сопротивления в фашистских концлагерях, планируют в Москве.

Информацию об этом распространил глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода.

«В этом году у нас планируется особенное действие, связанное с закладкой памятника героям сопротивления в гетто и концлагерях», — цитирует его «РИА Новости».

Отмечается, что монумент будет находиться на территории Еврейского музея и центра толерантности.

Самое известное восстание произошло в октябре 1943 года в лагере смерти Собиборе, когда часть заключенных с боем прорвалась за колючую проволоку, после чего немцы лагерь ликвидировали.

12 января последний из участников восстания в немецком концлагере Собиборе Аркадий Вайспапир скончался на 97-м году в Киеве.

17 августа портал iz.ru рассказал, что российское внешнеполитическое ведомство вызвало послов четырех стран — Польши, Нидерландов, Словакии и Израиля — в связи с решением международного комитета о недопуске российской стороны к проекту строительства обновленного музея на месте концлагеря Собибора в Польше.

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