Скончался последний из участников восстания в концлагере Собибор

Последний из участников восстания 1943 года в немецком концлагере Собибор Аркадий Вайспапир скончался на 97 году в Киеве.

Информацию об этом распространил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в пятницу, 12 января.

«Скончался последний из организаторов и участников восстания в лагере смерти Собибор — Аркадий Вайспапир», — цитирует его ТАСС.

Свои соболезнования сыновьям Вайспапира выразил и президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода.

Лагерь смерти Собибор на территории Польши функционировал с марта 1942 года до конца 1943 года. По последним данным, фашисты убили здесь порядка 170 тыс. евреев из Польши и других стран Европы. В октябре 1943 года там вспыхнуло восстание, в котором принял участие пленный красноармеец Вайспапир. Часть заключенных с боем прорвалась за колючую проволоку, после чего немцы лагерь ликвидировали.

17 августа портал iz.ru рассказал, что российское внешнеполитическое ведомство вызвало послов четырех стран — Польши, Нидерландов, Словакии и Израиля на фоне решения международного комитета о недопуске российской стороны к проекту строительства обновленного музея на месте концлагеря «Собибор» в Польше.

В 2013 году Россия была приглашена для участия в проекте обновления музея о концлагере, однако в июле 2017 года Варшава заявила, что в ходе заявления международного управляющего комитета проекта было решено продолжать сотрудничество без участия Москвы.