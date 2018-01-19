Памятник Штирлицу установили во Владивостоке

Арт-объект, посвященный герою произведений советского писателя Юлиана Семенова разведчику Отто фон Штирлицу, открыли во Владивостоке, сообщила в пятницу городская администрация.

Силуэт знаменитого разведчика прорезан в конструкции из цельного металла. «В молодые годы Отто фон Штирлиц (настоящее имя — Всеволод Владимиров), самый знаменитый разведчик советской литературы и кино, жил и работал во Владивостоке. Здесь он был известен как Максим Исаев. Жил на улице Полтавской, отдыхал на Седанке, вечерами любил посидеть в ресторане «Версаль», — написано на памятнике.

С инициативой установки памятника в 2010 году выступил местный скульптор Всеволод Древло, рассказал писатель Василий Авченко. «Через год он погиб в автомобильной катастрофе и не смог воплотить идею в жизнь. Его дело закончил художник Павел Шугуров в 2017 году», — добавил он.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в столице Астраханской области планируют установить памятник известному живописцу Борису Кустодиеву.