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Памятник строителям предложили установить в центре Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Фонд ветеранов строителей Москвы обратился к комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме с предложением установить в центре города памятник строителям. 

Об этом сообщил председатель комиссии Игорь Воскресенский, отметив, что предложение будет рассмотрено на заседании 8 февраля. По словам Воскресенского, фонд гарантирует финансирование создания памятника. 

Как передает РИАМО, монумент предлагается разместить на пересечении Большой Никитской улицы и Газетного переулка. 

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