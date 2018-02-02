Памятник строителям предложили установить в центре Москвы

Фонд ветеранов строителей Москвы обратился к комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме с предложением установить в центре города памятник строителям.

Об этом сообщил председатель комиссии Игорь Воскресенский, отметив, что предложение будет рассмотрено на заседании 8 февраля. По словам Воскресенского, фонд гарантирует финансирование создания памятника.

Как передает РИАМО, монумент предлагается разместить на пересечении Большой Никитской улицы и Газетного переулка.