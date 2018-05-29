О миропорядке по-примаковски

В Москве 29 и 30 мая 2018 года под эгидой Института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова (ИМЭМО РАН) пройдет ежегодный экспертный форум «Примаковские чтения». Центральной темой мероприятия заявлены «Риски нестабильного миропорядка».

Чтения включают семь сессий, посвященных соперничеству в Индо-Тихоокеанском регионе, ситуации на Ближнем Востоке, украинскому кризису, отношениям России и Европейского союза, проблеме контроля над вооружениями, а также экономическим и технологическим вопросам.

В форуме примут участие помощники президента России Владимира Путина Юрий Ушаков и Андрей Фурсенко, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава МИД РФ Сергей Лавров, замглавы МИДа Александр Грушко, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, президент ИМЭМО Александр Дынкин, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и др.

В числе иностранных участников на «Примаковские чтения» приедут министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг и др.

— «Примаковские чтения» стали, во-первых, одним из регулярных и, во-вторых, одним из самых значимых и интересных форматов международных встреч, которых нам всем сегодня не хватает, — сказал «Известиям» научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, принимающий участие в форуме в этом году. — Я думаю, это очень большая и важная дань памяти Евгению Примакову, который много оставил в наследство нашей стране и нашей интеллектуальной жизни. Для нас, для востоковедов, это особенно ценно, как и вообще для всех, кто участвует в нынешних «Примаковских чтениях» — а это тысячи участников.

Виталий Наумкин считает, что чтения будут и дальше развиваться как площадка для обмена мнениями между российскими и зарубежными экспертами, политиками и общественными деятелями.

Эту позицию разделяет и другой участник форума — вице-президент исследовательского фонда Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.

— «Примаковские чтения», с нашей, индийской, точки зрения, очень важны, потому что они, во-первых, дают нам понять, что именно волнует российское стратегическое сообщество и какие вопросы являются самыми актуальными. Во-вторых, мы через прения начинаем лучше понимать позиции различных стран. В-третьих, это дает нам возможность создать, так сказать, свою сеть и пообщаться — особенно с российскими экспертами и академиками, которые там присутствуют, — сказал «Известиям» эксперт.

Формат работает с 2015 года. Ежегодно в нем участвуют эксперты и высокопоставленные политики более чем из 35 стран. Идею «Примаковских чтений» поддержал президент России Владимир Путин, который выступил на площадке в 2016 году. Форум вошел в десятку наиболее значимых мировых конференций по международным отношениям: в 2017-м он занял седьмое место в рейтинге Глобальной программы изучения «мозговых центров» Пенсильванского университета, куда также входят Мюнхенская международная конференция по безопасности и Диалог Шангри-Ла в Сингапуре.