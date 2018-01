«Примаковские чтения» попали в топ-10 лучших конференций мира

Российский международный форум «Примаковские чтения» вошел в топ-10 конференций мира в рейтинге Global Go To Think Tank Index Report Пенсильванского университета. Об этом «Известиям» рассказал директор Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Федор Войтоловский. В номинации «Лучшие конференции «мозговых центров» форум, названный в честь известного российского государственного деятеля Евгения Примакова, занял седьмое место, поднявшись на две позиции по сравнению с предыдущим годом.

— Сегодня крупные международные научные экспертные форумы становятся не только площадкой диалога специалистов по актуальным проблемам мировой экономики, политики и международной безопасности, но и важным средством политической коммуникации, инструментом конкуренции на глобальном рынке идей, — заявил «Известиям» директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский.

Пенсильванский университет публикует ежегодный рейтинг исследовательских и аналитических центров мира Global Go To Think Tank Index Report с 2006 года. В 2018-м американский университет проанализировал деятельность 7815 «мозговых центров», включая 103 российских. Для составления этого «табеля о рангах» команда исследователей во главе с профессором Джеймсом Макганном провела опрос не только самих участников, но и более 4 тыс. журналистов, политиков, общественных деятелей, экономистов и политологов. Именно поэтому Global Go To Think Tank Index Report считается наиболее авторитетным мировым рейтингом «мозговых центров».

В топ-10 номинации «Лучшие конференции «мозговых центров» «Примаковские чтения» попали второй год подряд — наравне с Мюнхенской конференцией по безопасности и «Диалогом Шангри-Ла» в Сингапуре. Особенно важно, что конференция, устраиваемая ИМЭМО, не только оказалась среди лидеров, но и улучшила свои показатели на две позиции, завоевав седьмую строчку рейтинга. Примечательно, что международное признание влиятельности «примаковской» площадки происходит на фоне весьма напряженных отношений между Россией и США.

«Примаковские чтения», в которых принимают участие ведущие эксперты и высокопоставленные политики из более чем 35 стран, проводятся ИМЭМО с 2016 года. На этой конференции обсуждаются ключевые проблемы мировой экономики, политики и международной безопасности.

Между тем в общемировом рейтинге «мозговых центров» по версии Пенсильванского университета, который традиционно возглавляет Институт Брукингса (США), ИМЭМО занял 26-ю строчку. А в региональной категории исследовательских центров Центральной и Восточной Европы Институт мировой экономики и международных отношений РАН попал в топ-3, уступив первое и второе места Польскому исследовательскому институту по международным делам PISM и Московскому центру Карнеги.

Исследовательские центры были распределены по 55 категориям, которые, в свою очередь, объединены в четыре основные группы: «лучшие мозговые центры мира», «лучшие мозговые центры по регионам», «лучшие мозговые центры по области исследований», «лучшие мозговые центры по специальным достижениям».