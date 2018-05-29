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Путин призвал к компромиссам в решении острых глобальных проблем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин призвал к диалогам и поискам компромиссов в условиях острых глобальных проблем.

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Послание лидера государства участникам «Примаковских чтений» на открытии мероприятия во вторник, 29 мая, зачитал помощник президента Юрий Ушаков.

«Как никогда актуален его [Примакова. — iz.ru] тезис о том, что именно в моменты самых сложных разворотов в мировых делах, в моменты повышенной турбулентности нельзя отказываться от диалога, наоборот — следует активизировать совместную работу со всеми партнерами, искать точки соприкосновения и компромиссы», — отмечается в приветствии Путина.

Минувшей зимой российский международный форум «Примаковские чтения» вошел в топ-10 конференций мира в рейтинге Global Go To Think Tank Index Report Пенсильванского университета. 

В топ-10 номинации «Лучшие конференции «мозговых центров» «Примаковские чтения» попали второй год подряд — наравне с Мюнхенской конференцией по безопасности и «Диалогом Шангри-Ла» в Сингапуре. 

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