Новые командования НАТО развернут в США и Германии

Новое морское командование НАТО будет развернуто в США, а командование по логистике -– в Германии. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы расширим и утвердим новое морское командование по Атлантике в США, а также новое командование по логистике в Германии», – сказал он на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны стран НАТО 7–8 июня, передает ТАСС.

Столтенберг отметил, что с 2020 года НАТО будет поддерживать в постоянной готовности 30 батальонов, 30 боевых кораблей, а также 30 авиационных подразделений.

В конце мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москву и Минск беспокоит активность НАТО в Прибалтике и Польше. Развертывание сил вблизи российских границ является деструктивным, считает он.