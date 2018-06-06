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Новые командования НАТО развернут в США и Германии

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Фото: Global Look Press/Frank Molter
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Новое морское командование НАТО будет развернуто в США, а командование по логистике -– в Германии. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы расширим и утвердим новое морское командование по Атлантике в США, а также новое командование по логистике в Германии», – сказал он на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны стран НАТО 7–8 июня, передает ТАСС.

Столтенберг отметил, что с 2020 года НАТО будет поддерживать в постоянной готовности 30 батальонов, 30 боевых кораблей, а также 30 авиационных подразделений.

В конце мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москву и Минск беспокоит активность НАТО в Прибалтике и Польше. Развертывание сил вблизи российских границ является деструктивным, считает он.

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