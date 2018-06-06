Катар заявил о стремлении вступить в НАТО

Власти Катара стремятся к вступлению в НАТО в качестве полноправного члена блока. Об этом заявил министр обороны страны Халед бен Мухаммед аль-Аттыйя.

По словам главы ведомства, на данный момент Катар является важнейшей страной региона в плане качества вооружения.

«Что касается членства в НАТО, то мы являемся главным внеблоковым союзником альянса. Наше стремление — стать полноправным членом, если наше партнерство с НАТО будет развиваться и наши представления верны», — добавил руководитель военного ведомства.

Ранее руководство Североатлантического альянса заявило о намерении создать резерв в 30 тыс. военнослужащих «на случай нападения России».