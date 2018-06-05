СБУ объявила о блокировке кибератаки на дипведомство страны-члена НАТО

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали кибератаку на дипломатическое ведомство одной из стран-членов Североатлантического альянса (НАТО), говорится в заявлении, распространенном 5 июня пресс-службой силового ведомства.

По версии ведмоства, кибератака хакеров стала возможной из-за несанкционированного использования информационных ресурсов Минздрава Украины. Должностные лица одного из госпредприятий Минздрава нарушили правила защиты информации автоматизированных систем.

Правоохранительные службы зафиксировали факт нарушения должностными лицами одного из государственных предприятий министерства здравоохранения правил защиты информации и эксплуатации автоматизированных систем.

«Указанные нарушения привели к получению злоумышленниками незаконного доступа к информационно-телекоммуникационным системам госучреждения. В дальнейшем хакеры попытались воспользоваться указанным изломом для проведения кибератак на иностранное представительство», — говорится в сообщении.

По результатам проверки, руководство Минздрава Украины уволило генерального директора указанного госпредприятия, подозреваемого в совершении преступления. Открыто уголовное дело о нарушении правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем. Ведется досудебное расследование.

24 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг причастность России к проведению хакерской атаки на Украине. Ранее в СБУ заявляли, что Москва якобы планировала и осуществила кибератаку, инфицировав вирусами украинские роутеры.

Минувшей зимой Песков неоднократно отвергал обвинения в адрес России о кибератаках, совершенных с помощью вируса NotPetya. Он назвал их бездоказательными и беспочвенными.