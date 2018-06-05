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СБУ объявила о блокировке кибератаки на дипведомство страны-члена НАТО

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Фото: ТАСС/Матыцин Валерий
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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали кибератаку на дипломатическое ведомство одной из стран-членов Североатлантического альянса (НАТО), говорится в заявлении, распространенном 5 июня пресс-службой силового ведомства.

По версии ведмоства, кибератака хакеров стала возможной из-за несанкционированного использования информационных ресурсов Минздрава Украины. Должностные лица одного из госпредприятий Минздрава нарушили правила защиты информации автоматизированных систем.

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Правоохранительные службы зафиксировали факт нарушения должностными лицами одного из государственных предприятий министерства здравоохранения правил защиты информации и эксплуатации автоматизированных систем.

«Указанные нарушения привели к получению злоумышленниками незаконного доступа к информационно-телекоммуникационным системам госучреждения. В дальнейшем хакеры попытались воспользоваться указанным изломом для проведения кибератак на иностранное представительство», — говорится в сообщении.

По результатам проверки, руководство Минздрава Украины уволило генерального директора указанного госпредприятия, подозреваемого в совершении преступления. Открыто уголовное дело о нарушении правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем. Ведется досудебное расследование.

24 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг причастность России к проведению хакерской атаки на Украине. Ранее в СБУ заявляли, что Москва якобы планировала и осуществила кибератаку, инфицировав вирусами украинские роутеры.

Минувшей зимой Песков неоднократно отвергал обвинения в адрес России о кибератаках, совершенных с помощью вируса NotPetya. Он назвал их бездоказательными и беспочвенными.

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