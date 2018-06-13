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Лавров заявил о намерении РФ добиваться от НАТО уважения договоренностей

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Фото: пресс-служба МИД России/flickr.com
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Москва продолжит добиваться от НАТО уважения договоренностей о недопустимости разделительных линий и обеспечения безопасности одних государств за счет других, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим греческим коллегой Никосом Котзиасом 13 июня.

«Мы будем продолжать добиваться от наших коллег в рамках НАТО уважения всех тех договоренностей, которые были провозглашены на высшем политическом уровне о недопустимости разделительных линий и о необходимости обеспечивать неделимость безопасности, когда никто свою безопасность за счет других не должен укреплять», — цитирует главу МИД РФ «РИА Новости».

Лавров также сообщил, что рассказал Котзиасу о российской оценке происходящего в военно-политической сфере в Европе, прежде всего «наращивания военной активности США и НАТО вблизи российских границ».

Ранее Лавров прокомментировал итоги переговоров глав МИД «нормандской четверки», завершившихся 12 июня в Берлине. По словам российского министра, встреча была очень полезной.

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