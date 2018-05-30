Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора 30 мая обсудили урегулирование в Сирии и на Украине.

Как сообщает МИД РФ, главы дипломатии двух стран провели обмен мнениями по ряду аспектов совместной повестки дня, в том числе «усилия по урегулированию сирийского кризиса и преодолению конфликта на Украине на основе Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года».

Лавров и Помпео «согласились с необходимостью работы по выполнению поставленной в телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа задачи преодолевать имеющиеся разногласия через профессиональный диалог в интересах нормализации атмосферы российско-американского взаимодействия».

Ранее 30 мая Лавров на международном форуме «Примаковские чтения» заявил, что Москва готова к нормализации отношений с Вашингтоном. Министр выразил сожаление, что в отношениях двух государств конфронтационность стала нормой.