Лавров заявил о готовности России к нормализации отношений с США

Москва готова к нормализации отношений с Соединенными Штатами, Россия ждет конкретных предложений от Вашингтона, об этом в среду, 30 мая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на международном форуме «Примаковские чтения».

Министр выразил сожаление, что в отношениях двух государств конфронтационность стала нормой.

«Мы не хотим продолжать эту конфронтационность в отношениях ни с Соединенными Штатами, ни с кем бы то ни было еще», — сказал глава МИДа. Лавров отметил, что периодически от Вашингтона исходят сигналы о необходимости нормализации отношений.

«Мы к этому готовы, но ждем конкретных предложений», — отметил дипломат.

Накануне в приветствии участников форума президент РФ Владимир Путин призвал к диалогам и поискам компромиссов в условиях острых глобальных проблем.

Минувшей зимой российский международный форум «Примаковские чтения» вошел в топ-10 конференций мира в рейтинге Global Go To Think Tank Index Report Пенсильванского университета.

В топ-10 номинации «Лучшие конференции «мозговых центров» «Примаковские чтения» попали второй год подряд — наравне с Мюнхенской конференцией по безопасности и «Диалогом Шангри-Ла» в Сингапуре.