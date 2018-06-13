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Размещение постоянных военных баз США стало приоритетом для властей Польши

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Фото: U.S. Army/flickr.com/Michael T. Crawford
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Безопасность является приоритетом для властей Польши, поэтому страна стремится к укреплению отношений в рамках НАТО, в частности, к размещению на своей территории постоянных военных баз США, заявил министр обороны республики Мариуш Блащак.

По его словам, сейчас государство работает над увеличением численности своей армии, приобретает новое вооружение, строит новые базы и обновляет полигоны, передает ТАСС.

В конце мая стало известно о том, что Варшава предложила Вашингтону разместить на территории республики на постоянной основе одну бронетанковую дивизию США либо другое равноценное соединение. При этом Польша готова покрыть до $2 млрд расходов, а также построить всю необходимую инфраструктуру.

Ранее в Кремле заявили, что размещение американской военной базы в польской республике повлечет ответные меры со стороны России. По словам пресс-секретаря президента страны Дмитрия Пескова, несмотря на то, что это суверенное дело государства, «постепенная экспансия военной структуры НАТО» в сторону российских границ не может не иметь последствий для атмосферы безопасности.

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