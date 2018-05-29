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Польша предложила США разместить у нее бронетанковую дивизию

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Польша предложила США разместить на ее территории американскую бронетанковую дивизию.

Соответствующий пункт содержится в документе под названием «Предложение для постоянного присутствия США в Польше», составленном министерством национальной обороны Польши, передает RT.

Предполагается, что дивизия может быть размещена в районе городов Быдгощ и Торунь, которые расположены к северо-западу от Варшавы.

28 мая стало известно, что польское правительство готово выделить $2 млрд на размещение на территории страны постоянной военной базы США. В документах военного ведомства представлен план расположения военных объектов, госпиталей и школ, спортивных залов для персонала и их семей. Предложение было направлено американской администрации и конгрессу.

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