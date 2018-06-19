Прямой эфир

Захарова обвинила Запад в обмане в годы холодной войны

0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После окончания холодной войны Россия «полностью открылась» для западных стран, но была обманута. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы полностью открылись для Запада. Не потому, что нас победили, — мы сделали это сами», — отметила Захарова в интервью финскому изданию Hufvudstadsbladet. По ее словам, российское правительство хотело «покончить с гонкой вооружений» и «положить конец холодной войне».

«Вот мы и открылись, а вы нас обманули. Вы ответили нам, окружив колючей проволокой», — обратилась представитель российского МИДа к западным странам.

При этом Захарова добавила, что Москва, как и прежде, выступает за развитие торговых и культурных связей.

«Мы хотим, чтобы можно было свободно ездить друг другу в страны, мы хотим избавиться от визовых ограничений. Но нас постоянно отвергают!», — заключила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Захарова рассказала о связи британской русофобии с разгромом Наполеона
Захарова ответила послу на слова об отсутствии русофобов в Великобритании

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017