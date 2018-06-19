Захарова обвинила Запад в обмане в годы холодной войны

После окончания холодной войны Россия «полностью открылась» для западных стран, но была обманута. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы полностью открылись для Запада. Не потому, что нас победили, — мы сделали это сами», — отметила Захарова в интервью финскому изданию Hufvudstadsbladet. По ее словам, российское правительство хотело «покончить с гонкой вооружений» и «положить конец холодной войне».

«Вот мы и открылись, а вы нас обманули. Вы ответили нам, окружив колючей проволокой», — обратилась представитель российского МИДа к западным странам.

При этом Захарова добавила, что Москва, как и прежде, выступает за развитие торговых и культурных связей.

«Мы хотим, чтобы можно было свободно ездить друг другу в страны, мы хотим избавиться от визовых ограничений. Но нас постоянно отвергают!», — заключила она.