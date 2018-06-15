Захарова рассказала о связи британской русофобии с разгромом Наполеона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что русофобия начала распространяться в британском обществе после победы российского императора Александра I над императором Франции Наполеоном Бонапартом в 1812 году и взятия Парижа в 1814 году.

Причиной такого страха и связанных с ним попыток «навязать предрассудки в отношении нашей страны» стало понимание того, что русские, которые вошли в столицу Франции, могут повторить этот опыт, заявила дипломат в ходе пресс-конференции 15 июня.

Таким образом представитель МИД прокомментировала слова посла Великобритании в Москве Лори Бристоу об отсутствии у него на родине русофобов, сообщает РБК.

«Он [Бристоу] коснулся проблематики русофобии, и, в частности, сказал, что — я перепроверяла — «не знает ни одного русофоба в Великобритании»... Либо это такая заведомая неправда, либо, если это правда, он действительно не знает», — добавила Захарова.

В марте, комментируя ситуацию вокруг отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, посол РФ в Италии Сергей Разов предложил Лондону найти «российский след» в отравлении Наполеона на острове Елена и призвал Великобританию прекратить раздувание «российский истерии».