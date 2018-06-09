Прямой эфир

Захарова ответила послу на слова об отсутствии русофобов в Великобритании

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание посла Великобритании в России Лори Бристоу, который заявил ранее, что «не знает ни одного русофоба» на Британских островах. Дипломат в ответ рекомендовала ему прочитать книгу швейцарского журналиста Ги Меттана «Запад — Россия: тысячелетняя война».

Она подчеркнула, что подзаголовок книги «Почему мы так любим ненавидеть Россию» достаточно откровенен. Захарова, находящаяся в настоящее время в отпуске, отметила на своей странице в Facebook, что читает книгу на пляже в Сочи, и пообещала вернуться к этой теме на брифинге на следующей неделе.

Книга повествует о противостоянии с Европой со времен Карла Великого и до кризиса на Украине, сообщает телеканал «Звезда».

Бристоу затронул тему русофобии в интервью РБК, опубликованном 8 июня. «Здесь, в России, часто говорят о русофобии, но я не знаю ни одного русофоба в Великобритании, наоборот, я знаю многих людей, которые ходят на выставки, концерты, хотят узнать больше о русской культуре», — отметил он. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Британский посол заявил о неизменной ситуации с получением виз из-за «дела Скрипаля»
Британское генконсульство в Санкт-Петербурге закончило работу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017