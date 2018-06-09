Захарова ответила послу на слова об отсутствии русофобов в Великобритании

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание посла Великобритании в России Лори Бристоу, который заявил ранее, что «не знает ни одного русофоба» на Британских островах. Дипломат в ответ рекомендовала ему прочитать книгу швейцарского журналиста Ги Меттана «Запад — Россия: тысячелетняя война».

Она подчеркнула, что подзаголовок книги «Почему мы так любим ненавидеть Россию» достаточно откровенен. Захарова, находящаяся в настоящее время в отпуске, отметила на своей странице в Facebook, что читает книгу на пляже в Сочи, и пообещала вернуться к этой теме на брифинге на следующей неделе.

Книга повествует о противостоянии с Европой со времен Карла Великого и до кризиса на Украине, сообщает телеканал «Звезда».

Бристоу затронул тему русофобии в интервью РБК, опубликованном 8 июня. «Здесь, в России, часто говорят о русофобии, но я не знаю ни одного русофоба в Великобритании, наоборот, я знаю многих людей, которые ходят на выставки, концерты, хотят узнать больше о русской культуре», — отметил он.