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Британское генконсульство в Санкт-Петербурге закончило работу

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Фото: TAСС/ZUMA/Igor Russak
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Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге завершило свою работу. Об этом в четверг, 7 июня, заявил посол Соединенного Королевства в России Лори Бристоу.

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По словам дипломата, последний прием в дипмиссии состоялся «пару дней назад» в честь дня рождения британской королевы.

«Генконсульство представляло Великобританию в северо-западном регионе России в течение 26 лет. К сожалению, эта глава нашей книги подходит к концу», — отметил он. «К сожалению, это был не наш выбор», — добавил Бристоу.

Генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге открылось в 1992 году. Российская сторона отозвала разрешение на его деятельность в марте 2018 года. При этом МИД пообещал Лондону, что выделит на завершение работы необходимое время. Также из России были высланы 23 дипломатических сотрудника британского посольства в Москве. Такие меры стали ответом на аналогичные шаги властей Великобритании в связи с «делом Скрипаля».

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Великобритании, и его дочь Юлия были в начале марта найдены в бессознательном состоянии в парке города Солсбери. Британская сторона заявила, что против них было применено нервно-паралитическое вещество А234 («Новичок»), и обвинила в случившемся Россию. Москва отрицает причастность к отравлению Скрипалей и называет эти утверждения бездоказательными.

В настоящее время Сергей и Юлия Скрипаль выписаны из больницы.

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