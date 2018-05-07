Захарова назвала ситуацию вокруг инцидента в Солсбери британской возней

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает ситуацию вокруг инцидента в Солсбери, где были отравлены двойной агент, бывший сотрудник Главного разведуправления РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, британской возней и позором.

На своей странице в Facebook дипломат обратила внимание на противоречивость заявлений Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) относительно отравляющего вещества, которое было использовано во время покушения.

Она напомнила, как на минувшей неделе западные СМИ цитировали главу ОЗХО, который сказал, что против Скрипалей применили от 50 до 100 г ядовитого вещества «Новичок».

«По оценке экспертов, такого количества химического отравляющего вещества достаточно, чтобы отравить жителей всех близлежащих к месту происшествия кварталов, а не то что двух человек», — отметила Захарова.

Позднее ОЗХО распространила пресс-релиз, в котором говорится, что они не могут установить количество химиката, который применили против Скрипалей, тем самым опровергнув слова своего руководителя.

Кроме того, Захарова обратила внимание на заявления организации о высокой степени чистоты и устойчивости химиката к «погодным условиям». При этом эксперты ранее заявляли, что отравляющее вещество «Новичок» разлагается в условиях влажности, а в день покушения в Солсбери стоял туман.

Отношения России и Великобритании обострились после отравления Скрипалей. Лондон утверждает, что к инциденту причастна РФ, Москва это категорически отрицает и требует открытого расследования.