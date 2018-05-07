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Захарова назвала ситуацию вокруг инцидента в Солсбери британской возней

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает ситуацию вокруг инцидента в Солсбери, где были отравлены двойной агент, бывший сотрудник Главного разведуправления РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, британской возней и позором.

На своей странице в Facebook дипломат обратила внимание на противоречивость заявлений Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) относительно отравляющего вещества, которое было использовано во время покушения.

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Она напомнила, как на минувшей неделе западные СМИ цитировали главу ОЗХО, который сказал, что против Скрипалей применили от 50 до 100 г ядовитого вещества «Новичок».

«По оценке экспертов, такого количества химического отравляющего вещества достаточно, чтобы отравить жителей всех близлежащих к месту происшествия кварталов, а не то что двух человек», — отметила Захарова.

Позднее ОЗХО распространила пресс-релиз, в котором говорится, что они не могут установить количество химиката, который применили против Скрипалей, тем самым опровергнув слова своего руководителя.

Кроме того, Захарова обратила внимание на заявления организации о высокой степени чистоты и устойчивости химиката к «погодным условиям». При этом эксперты ранее заявляли, что отравляющее вещество «Новичок» разлагается в условиях влажности, а в день покушения в Солсбери стоял туман.

Отношения России и Великобритании обострились после отравления Скрипалей. Лондон утверждает, что к инциденту причастна РФ, Москва это категорически отрицает и требует открытого расследования.

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