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Премьер Чехии опроверг информацию о производстве и хранении «Новичка» в стране

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Фото: TASS/Zuma/Petr Sznapka
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Нервно‐паралитическое вещество «Новичок» не производили, не хранили и не тестировали в Чехии. Об этом премьер‐министр страны Андрей Бабиш заявил в понедельник, 7 мая, после встречи с представителями спецслужб.

По словам Бабиша, об этом ему сообщили главы военной разведки и службы безопасности Чехии. При этом глава правительства подтвердил, что в республике «в малом количестве тестировался «Новичок», сообщает «Чешское радио».

Премьер Чешской Республики добавил, что считает недоразумением ранее сделанное заявление президента страны Милоша Земана о том, что в стране производят и тестируют «Новичок», сообщает телеканал «360».

Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек считает, что высказывания президента и премьер-министра Чехии не противоречат друг другу. Овчачек также категорически отверг любые обвинения Чехии в причастности к отравлению 4 марта британского агента и экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Пресс-секретарь британского МИДа заявил, что Лондон не меняет свою точку зрения и по-прежнему считает Россию виновной в отравлении Скрипалей, несмотря на заявление чешского президента о производстве «Новичка».

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