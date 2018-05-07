Мантуров рассказал о действиях Москвы в случае признания «Новичка» химоружием

Россия продолжит выполнять свои международные обязательства в случае признания нервно-паралитического вещества «Новичок» химическим оружием. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Мы — участники всех заседаний сессии Организации по запрещению химоружия, поэтому решения, которые будут приниматься на международной арене, мы, естественно, будем реализовывать в зависимости от тех запросов, которые будут поступать», — цитирует его «Интерфакс».

Экс-сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта. По заявлениям Лондона, их могли отравить нервно-паралитическим веществом группы «Новичок», якобы произведенным в России. В Москве неоднократно указывали на несостоятельность подобных обвинений.

В начале мая президент Чехии Милош Земан признался, что лабораториях НИИ минобороны страны в городе Брно производился «Новичок» в небольшом количестве. По его словам, отравляющее вещество тестировали, а затем уничтожили. При этом МИД РФ полагает, что такое вещество могли производить около 20 западных стран.