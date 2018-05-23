Захарова не исключила насильного удерживания Скрипалей властями Великобритании

Нельзя исключать, что власти Великобритании насильно удерживают ранее отравленных в Солсбери британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом в среду, 23 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что России почти на протяжении двух месяцев не дают доступ к ним. «Второй факт — российские граждане так или иначе удерживаются в Великобритании от контактов, возможно и силовым методом, в неизвестном месте и в неизвестном состоянии», — цитирует Захарову «РИА Новости».

Не исключает дипломат и того, что россиян удерживают от контактов со средствами массовой информации. Захарова подчеркнула, что Москва не имеет ни малейшего представления о состоянии Скрипалей.

«Ничего не мешало Лондону дать соответствующий доступ российских представителей к российским гражданам», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИДа заявила также, что Лондону ничто не мешает организовать пресс-конференцию для Юлии Скрипаль, которая выздоровела уже месяц назад, передает kp.ru.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон бездоказательно утверждает, что к отравлению причастна Россия. Москва категорически отвергает обвинения.

Юлию Скрипаль выписали из больницы в середине апреля. Сергея Скрипаля — в середине мая после завершения курса лечения. Местонахождение обоих в настоящее время неизвестно.

Ранее президент России Владимир Путин усомнился в использовании боевого отравляющего вещества против Сергея Скрипаля.

«Если бы, как утверждал Лондон, в отношении Скрипаля использовалось боевое отравляющее вещество, то он умер бы на месте», — заявил глава государства.