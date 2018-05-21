Работы по очистке в связанном с «делом Скрипаля» ТЦ завершены

Работы по очистке территории торгового центра Maltings в Солсбери, где были найдены следы отравляющего вещества после отравления бывшего британского агента и сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери, завершены. Об этом сообщает министерство по окружающей среде Великобритании.

Работы проводились в рамках мероприятий по ликвидации остаточных загрязнений после событий в британском Солсбери. Специалисты осмотрели место происшествия и удалили все потенциально загрязненные предметы, пишет «РИА Новости».

На данный момент полиция завершила работу на большинстве территорий, где могли быть обнаружены улики. Контроль над площадями торгового центра вновь вернулся к властям графства Уилтшир. Сейчас принимается решение о дате их открытия для публики.

Сергея и Юлию Скрипалей нашли без сознания в Солсбери 4 марта. Лондон бездоказательно обвинил в нападении Москву, Россия неоднократно опровергала данные обвинения, называя их голословными. По версии британской стороны, пострадавших отравили нервно-паралитическим веществом группы «Новичок».

10 апреля из больницы британского города выписали Юлию, а 18 мая был выписан Сергей Скрипаль.

При этом, как отмечали ранее в российском посольстве, Лондон не оповестил Москву о выписке российских граждан, а о происходящем дипломаты узнали из прессы.

В начале мая президент Чехии Милош Земан признал, что препарат группы «Новичок» производился и складировался в республике. Как отметила представитель российского МИДа, Чехия, являясь наследницей химических разработок, такую же роль играет и в НАТО. При этом альянс, в свою очередь, пытается скрыть данную историю.

В МИДе России полагают, что «Новичок» могли производить порядка 20 западных стран. Ранее глава ведомства Сергей Лавров указал на продолжение Лондоном антироссийской кампании.