Захарова указала на привычку Лондона выдавать свои преступления за чужие

МИД России предоставил достаточно материалов по делу об отравлении Скрипалей, доказывающих, что британские спецслужбы являются мастерами спецопераций, при этом ответственность за совершенные преступления пытаются переложить на других. Об этом заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Британский агент, экс-полковник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон бездоказательно обвинил в нападении Москву, Россия неоднократно опровергала данные обвинения, указывая на их голословность.

Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» указала на три аргумента британской стороны, которые являются безосновательными.

«Первое — что Россия делает такое всегда, исторически, и что это в нашей культуре уничтожать людей за рубежом, проводить эти операции. Мне кажется, мы дали достаточно исторического материала на эту тему. Того материала, который доказывает, что этим в мире больше всего всегда занимались британские спецслужбы, а второе, что они всегда были мастерами по попыткам, во многом удачным, выдавать свои преступления за чужие», — сказала Захарова.

Второе обвинение, по ее словам, касалось яда, которым были отравлены пострадавшие. Британские власти утверждают, что в операции применялось нервно-паралитическое вещество группы «Новичок», которое якобы было разработано в СССР и производилось в России.

«Мы сказали не только то, что это не так, но и речь была о советских ученых, которые были вывезены. Кто-то сам уехал по наводке западных спецслужб в США и там занимались разработкой «Новичка». Мы пошли дальше и предоставили информацию о том, как минимум в 20 странах североатлантического пространства эти разработки велись в наши дни, среди этих стран Швеция, Чехия. И через три-четыре недели наша информация подтвердилась», — отметила Захарова.

В начале мая президент Чехии Милош Земан признал, что препарат группы «Новичок» производился и складировался в республике. Как отметила представитель российского МИДа, Чехия, являясь наследницей химических разработок, такую же роль играет и в НАТО. При этом альянс, в свою очередь, пытается скрыть данную историю.

«Если Вашингтон сразу солидаризировался с Лондоном и поддержал их обвинения, при этом зная, что Прага работала с «Новичком» даже в 2017 году, получается, это вранье, и мы вывели это на чистую воду. Третий пункт, на котором стоят все обвинения Великобритании, что эти вещества были якобы произведены в России, это заявление дезавуировали самими британские лаборатории», — заключила Захарова.

В МИДе России полагают, что «Новичок» могли производить порядка 20 западных стран. Ранее глава ведомства Сергей Лавров указал на продолжение Лондоном антироссийской кампании.

10 апреля из больницы выписали Юлию, а 18 мая был выписан Сергей Скрипаль. При этом Лондон не оповестил Москву о выписке россиян, а о происходящем дипломаты узнали из прессы.