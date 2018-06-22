В Минобороны назвали организацию «Белые каски» пособником террористов

Министерство обороны России назвало добровольческую организацию «Сирийская гражданская оборона» («Белые каски») пособником террористов, пишет «Интерфакс» с ссылкой на слова начальника войск радиохимической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова.

«Является ли нормой то, что единственными источниками доказательств (применения химического оружия. — Ред.) становятся оппозиционные НПО «Белые каски», «Сирийско-американское медицинское сообщество», «Сирийский центр фиксации химических нарушений?» — отметил Кириллов.

Выступая на совместном брифинге Минобороны и МИД, он назвал подобные доказательства сомнительными.

«Такие доказательства крайне сомнительны, особенно если учесть, что «Белые каски» являются пособниками таких террористических организаций, как «Аль-Каида», «Джабхат-ан-Нусра» и «Джейш-аль-Ислам», сознавшихся в применении химического оружия, что признано на официальном уровне», — добавил российский военный.

В Минобороны также обвинили миссию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в пренебрежении стандартами. На том же брифинге Кириллов заявил, что в докладах организации по расследованию химических атак в Сирии отмечаются противоречия, нестыковки и подтасовки фактов, к чему привело пренебрежение собственными стандартами ОЗХО.