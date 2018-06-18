Минобороны реформирует военные кафедры в вузах

Минобороны подготовило реформу военных кафедр в гражданских вузах с целью оптимизировать систему военной подготовки. Идея заключается в объединении таких кафедр с учебными военными центрами.

Как рассказал «Известиям» статс-секретарь — заминистра обороны РФ Николай Панков, ведомство планирует расширить существующие объемы и программы военной подготовки в гражданских вузах.

В настоящий момент военные кафедры занимаются подготовкой офицеров, сержантов и рядовых запаса, а учебные центры — кадровых офицеров в соответствии с потребностями Вооруженных сил.

«Родилась идея для всех видов военной подготовки создать в гражданских вузах единую квалифицированную структуру под названием военный учебный центр. Он будет реализовывать все три программы военного обучения: подготовка офицеров запаса, подготовка кадровых офицеров, подготовка рядовых и сержантов запаса», –– пояснил Панков.

По мнению экспертов, система военных кафедр выгодна и Минобороны, и гражданским вузам.

Панков также пояснил, что выпускники военных кафедр станут основным источником создаваемого сейчас так называемого оплачиваемого резерва.

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