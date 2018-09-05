ВКС России уничтожили в Идлибе склад с беспилотниками террористов

Самолеты ВКС России нанесли удары по объектам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, военная операция прошла во вторник, 4 сентября. В ней были задействованы четыре самолета российской авиагруппы с авиабазы Хмеймим.

Они уничтожили склады террористов, где хранились беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Кроме того, авиаудары были нанесены по районам запуска БПЛА для проведения террористических атак на авиабазу Хмеймим и населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама, передает «РИА Новости».

В ведомстве отметили, что объекты террористов располагались вдали от населенных пунктов. Авиаудары были санкционированы после подтверждения объектов по нескольким каналам.

Кроме того, 4 сентября в темное время суток два ударных беспилотника атаковали Хмеймим. БПЛА были уничтожены штатными зенитными средствами авиабазы, уточняет «Интерфакс».

В настоящее время большая часть провинции Идлиб подконтрольна боевикам незаконных формирований. По данным Минобороны РФ на 25 августа, в провинции сконцентрированы несколько тысяч боевиков, в том числе группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ). Все они вооружены тяжелой бронетехникой, а также беспилотниками.