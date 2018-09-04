Сирийские ПВО отразили ракетный удар по пригороду Хамы

Израильские самолеты 4 сентября нанесли удары по военным объектам в провинциях Тартус и Хама на западе Сирии. Системы противовоздушной обороны САР сбили несколько ракет.

Как сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник, израильские самолеты на низкой высоте зашли в воздушное пространство Сирии со стороны Бейрута.

Директор больницы в городе Масьяф известил, что в результате израильской агрессии один человек погиб и четыре пострадали.

По сообщению директора больницы в городе Банияс, ранения получили восемь мирных граждан.

8 июля сообщалось об атаке израильских ВВС на аэродром Тифор в сирийской провинции Хомс.