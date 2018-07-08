В Израиле отказались комментировать данные СМИ об ударе по аэродрому в Сирии

В армии обороны Израиля отказались комментировать информацию СМИ об авиаударе по Сирии.

Ранее SANA со ссылкой на военный источник сообщила, что израильские ВВС в воскресенье атаковали аэродром Тифор в сирийской провинции Хомс.

В сообщении агентства подчеркивается, что атака была отражена силами противовоздушной обороны Сирии. В воздухе было сбито несколько ракет, а один из бомбардировщиков, участвовавших в авианалете, был подбит.

Отмечается, что остальные самолеты, принимавшие участие в атаке, были вынуждены покинуть район Тифора.

1 июля стало известно, что армия Израиля перебросила дополнительные бронетанковые и артиллерийские части на границу с Сирией. Как сообщили израильские военные, меры приняты на фоне возобновившихся боевых действий в районах, граничащих с еврейским государством.