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В Израиле отказались комментировать данные СМИ об ударе по аэродрому в Сирии

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Фото: Global Look Press/Sara Lemel
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В армии обороны Израиля отказались комментировать информацию СМИ об авиаударе по Сирии.

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Ранее SANA со ссылкой на военный источник сообщила, что израильские ВВС в воскресенье атаковали аэродром Тифор в сирийской провинции Хомс.

В сообщении агентства подчеркивается, что атака была отражена силами противовоздушной обороны Сирии. В воздухе было сбито несколько ракет, а один из бомбардировщиков, участвовавших в авианалете, был подбит. 

Отмечается, что остальные самолеты, принимавшие участие в атаке, были вынуждены покинуть район Тифора.

1 июля стало известно, что армия Израиля перебросила дополнительные бронетанковые и артиллерийские части на границу с Сирией. Как сообщили израильские военные, меры приняты на фоне возобновившихся боевых действий в районах, граничащих с еврейским государством.

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