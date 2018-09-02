В Дамаске опровергли сообщения об израильской ракетной атаке

Израильские ВВС не наносили удар по сирийской военной базе под Дамаском.

Как сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник, взрывы на складе с боеприпасами были вызваны коротким замыканием.

Ранее в СМИ появились сообщения о взрывах на военном аэродроме под Дамаском. Как утверждал телеканал Press TV, ракетной атаке подверглась авиабаза в районе Маззе к западу от столицы Сирии. Телеканал Al Mayadeen заявил, что ракеты запустили израильские ВВС.