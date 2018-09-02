СМИ сообщили о взрывах в районе авиабазы сирийских ВС под Дамаском
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку на авиабазу под Дамаском.
По данным иранского телеканала Press TV, недалеко от Дамаска прогремели два мощных взрыва. Ракетной атаке подверглась военная база в районе Маззе к западу от столицы Сирии.
Как сообщает телеканал Al Mayadeen, удар нанесли израильские ВВС. «РИА Новости» со ссылкой на неназванный источник в спецслужбах утверждает, что в результате ракетного обстрела взорвался склад с боеприпасами около военного аэродрома.