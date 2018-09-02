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СМИ сообщили о взрывах в районе авиабазы сирийских ВС под Дамаском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сирийские ПВО отразили ракетную атаку на авиабазу под Дамаском.

По данным иранского телеканала Press TV, недалеко от Дамаска прогремели два мощных взрыва. Ракетной атаке подверглась военная база в районе Маззе к западу от столицы Сирии.

Как сообщает телеканал Al Mayadeen, удар нанесли израильские ВВС. «РИА Новости» со ссылкой на неназванный источник в спецслужбах утверждает, что в результате ракетного обстрела взорвался склад с боеприпасами около военного аэродрома.

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