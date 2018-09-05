Трамп опроверг слухи о приказе убить Асада

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не обсуждал со своими советниками уничтожение президента Сирии Башара Асада.

«Такое никогда не обсуждалось», — сказал глава государства, выступая перед журналистами в Белом доме 5 сентября, пишет ТАСС.

В новой книге журналиста The Washington Post Боба Вудворда под названием «Страх: Трамп в Белом доме» сообщается, что президент США, возмутившись в 2017 году химатакой, приписываемой правительственным силам Сирии, потребовал у главы Пентагона уничтожить Асада.

США обвинили власти Сирии в химатаке в Идлибе в апреле прошлого года. Источниками доказательств стали материалы спонсируемой Соединенными Штатами неправительственной организации «Белые каски». Оппозиция САР уверяла, что в результате инцидента 80 человек погибли, 200 были ранены. США 7 апреля нанесли ракетный удар по военной базе Шайрат.

Накануне, 4 сентября, пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что Белый дом вновь пригрозил Башару Асаду военной силой в случае повторения атак.

26 августа в Минобороны РФ предупредили о возможной провокации с использованием химического оружия в Сирии, которую готовят боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) при активном содействии британских спецслужб. США намерены воспользоваться этой провокацией, заявили в ведомстве.