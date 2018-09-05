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СМИ сообщили о приказе Трампа в 2017 году убить Башара Асада

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Фото: Global Look Press/Brian Cahn
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Президент США Дональд Трамп, возмутившись в 2017 году химатакой, приписываемой правительственным силам Сирии, потребовал у главы Пентагона уничтожить президента страны Башара Асада. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на новую книгу «Страх» американского журналиста Боба Вудворда.

По словам Вудворда, Трамп позвонил Джеймсу Мэттису после того, как стало известно о событиях в провинции Идлиб, и в жесткой форме заявил, говоря об Асаде, что хочет «покончить с диктатором».

«Давайте же, черт побери, убьем его! Давайте атаковать. Давайте, черт побери, убьем их всех!» — цитирует главу США журналист.

Однако глава Пентагона не стал исполнять этот приказ Трампа, которому он заявил, что «позаботится об этом». Он отдал другое распоряжение своему старшему помощнику.

«Ничего из этого мы делать не будем. Мы будем действовать более взвешенно», — заявил, по словам Вудворда, Мэттис.

Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский предположил, что Трамп мог отдать подобный приказ во время вспышки гнева.

«Там еще и фактор его дочери Иванки, которая принесла ему фотографии детей, якобы погибших при химической атаке. Все люди имеют свои слабости. Мы знаем, что ничем это не кончилось», — напомнил политолог в эфире НСН.

По словам Лозанского, сложно сказать, успокоился ли президент США после этой вспышки гнева или Пентагон просто не послушался Трампа, однако после этого последовала чисто символическая бомбежка.

Американист также добавил, что честность журналиста, озвучившего приказ американского лидера, сомнению не подлежит.

США обвинили власти Сирии в химатаке в Идлибе в апреле прошлого года. Оппозиция САР уверяла, что в результате инцидента 80 человек погибли, 200 были ранены. Соединенные Штаты 7 апреля нанесли ракетный удар по военной базе Шайрат.

Накануне пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила в своем Twitter, что Белый дом вновь пригрозил Башару Асаду военной силой в случае применения химоружия.

Минобороны России 25 августа заявило о подготовке США и их союзниками нового удара по Сирии.

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