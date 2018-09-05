Песков ознакомился с новой книгой о Трампе

Пресс–секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о книге члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворда, рассказывающей об американском лидере Дональде Трампе.

Он не счел возможным комментировать публикации, касающиеся лидера другого государства. «Мы надеемся, что президент США способен сам урегулировать свою внутреннюю кухню», — подчеркнул представитель Кремля.

Говоря о книге в целом, он уточнил, что знакомится со всеми публикациями.

Ранее глава Белого дома назвал плохой книгу Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме».

В своей книге журналист рассказал, что бывший главный экономический советник президента США Гэри Кон украл документ со стола нынешнего президента, чтобы предотвратить выход Америки из двустороннего соглашения о зоне свободной торговли с Южной Кореей, и Трамп не заметил пропажу. А в 2017 году американский лидер отдал Пентагону приказ об уничтожении президента Сирии Башара Асада, утверждает Вудворд.