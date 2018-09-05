Прямой эфир

Песков ознакомился с новой книгой о Трампе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс–секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о книге члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворда, рассказывающей об американском лидере Дональде Трампе.

Завели песню: президенту США намекают на импичмент
Могут ли отправить Дональда Трампа в отставку и как это происходит

Он не счел возможным комментировать публикации, касающиеся лидера другого государства. «Мы надеемся, что президент США способен сам урегулировать свою внутреннюю кухню», — подчеркнул представитель Кремля.

Говоря о книге в целом, он уточнил, что знакомится со всеми публикациями.

Ранее глава Белого дома назвал плохой книгу Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме». 

В своей книге журналист рассказал, что бывший главный экономический советник президента США Гэри Кон украл документ со стола нынешнего президента, чтобы предотвратить выход Америки из двустороннего соглашения о зоне свободной торговли с Южной Кореей, и Трамп не заметил пропажу. А в 2017 году американский лидер отдал Пентагону приказ об уничтожении президента Сирии Башара Асада, утверждает Вудворд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Пентагона отрицает приписываемые ему оскорбления Трампа
СМИ рассказали об укравшем письма советнике Трампа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017