Прямой эфир

СМИ рассказали об укравшем письма советнике Трампа

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Ron Sachs
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший главный экономический советник президента США Дональда Трампа Гэри Кон украл документ с его стола, чтобы предотвратить выход страны из двустороннего соглашения о зоне свободной торговли с Южной Кореей. Об этом говорится в статье газеты The Washington Post.

Издание опубликовало 4 сентября выдержки из книги «Страх. Трамп в Белом доме» члена редколлегии издания Боба Вудворда. В его работе рассказывается о ранее неизвестных инцидентах в администрации Трампа.

По информации журналиста, Кон пытался защитить национальные интересы, а Трамп совсем не заметил пропажи документа.

Завели песню: президенту США намекают на импичмент
Могут ли отправить Дональда Трампа в отставку и как это происходит

Экс-советник проделал тот же самый трюк с документом о расторжении Североамериканского соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (NAFTA).

По информации журналиста, Трамп был настроен серьезно и поручил подготовить письмо-уведомление на тот момент секретарю аппарата Белого дома Роберту Портеру.

Но он и другие советники были обеспокоены тем, что это может спровоцировать кризис экономических и внешних отношений. Поэтому Портер посоветовался с Коном, который сказал ему, по словам Вудворда: «Я могу это остановить. Я просто возьму бумагу со стола».

Несмотря на неоднократные угрозы Трампа, Соединенные Штаты до сих пор не вышли ни из одного из этих договоров. Вашингтон продолжает переговоры с Сеулом и со странами — партнерами по NAFTA.

Также стало известно о другом инциденте, который описывает Вудворд. Журналист утверждает, что в 2017 году Трамп отдал Пентагону приказ об уничтожении президента Сирии Башара Асада. Но глава Пентагона Джеймс Мэттис не стал выполнять это распоряжение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ рассказали о приказе Трампа Пентагону «уничтожить Асада»
В России отреагировали на планы Трампа возглавить заседание СБ ООН

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017