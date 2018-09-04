СМИ рассказали об укравшем письма советнике Трампа

Бывший главный экономический советник президента США Дональда Трампа Гэри Кон украл документ с его стола, чтобы предотвратить выход страны из двустороннего соглашения о зоне свободной торговли с Южной Кореей. Об этом говорится в статье газеты The Washington Post.

Издание опубликовало 4 сентября выдержки из книги «Страх. Трамп в Белом доме» члена редколлегии издания Боба Вудворда. В его работе рассказывается о ранее неизвестных инцидентах в администрации Трампа.

По информации журналиста, Кон пытался защитить национальные интересы, а Трамп совсем не заметил пропажи документа.

Экс-советник проделал тот же самый трюк с документом о расторжении Североамериканского соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (NAFTA).

По информации журналиста, Трамп был настроен серьезно и поручил подготовить письмо-уведомление на тот момент секретарю аппарата Белого дома Роберту Портеру.

Но он и другие советники были обеспокоены тем, что это может спровоцировать кризис экономических и внешних отношений. Поэтому Портер посоветовался с Коном, который сказал ему, по словам Вудворда: «Я могу это остановить. Я просто возьму бумагу со стола».

Несмотря на неоднократные угрозы Трампа, Соединенные Штаты до сих пор не вышли ни из одного из этих договоров. Вашингтон продолжает переговоры с Сеулом и со странами — партнерами по NAFTA.

Также стало известно о другом инциденте, который описывает Вудворд. Журналист утверждает, что в 2017 году Трамп отдал Пентагону приказ об уничтожении президента Сирии Башара Асада. Но глава Пентагона Джеймс Мэттис не стал выполнять это распоряжение.