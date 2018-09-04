Прямой эфир

В России отреагировали на планы Трампа возглавить заседание СБ ООН

0
Фото: REUTERS/Yuri Gripas
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Личное председательство президента США Дональда Трампа на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по Ирану в конце сентября не пугает Москву. Об этом журналистам сообщили во вторник, 4 сентября, в российском постпредстве при организации.

Выйти, чтобы вернуться
Франция пытается привлечь участников ядерной сделки к разработке нового соглашения с Тегераном

«Россия готова к обсуждению Ирана в Совбезе и выступлений американского президента не боится», — заявили в миссии, передает «РИА Новости».

В постпредстве добавили, что Москва подготовила такие контраргументы по выходу США из ядерной сделки, что беседа может не понравиться самому Трампу. 

73-я сессия Генассамблеи ООН откроется 18 сентября.

8 мая президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), обвинив Тегеран в невыполнении обязательств в рамках соглашения, в подписании которого участвовали также Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Сделка ограничивала ядерные разработки Ирана в обмен на отмену международных санкций.

Позднее Вашингтон восстановил первый блок ограничительных мер в отношении Тегерана, касающийся автомобильного сектора, торговли золотом и другими металлами. Второй блок вступит в силу в ноябре и затронет энергетический сектор, трансакции, имеющие отношение к углеводородному сырью, а также связанные с Центробанком республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп лично проведет заседание Совбеза ООН
Фирма зятя Трампа задолжала властям Нью-Йорка более $500 тыс.

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017