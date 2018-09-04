В России отреагировали на планы Трампа возглавить заседание СБ ООН

Личное председательство президента США Дональда Трампа на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по Ирану в конце сентября не пугает Москву. Об этом журналистам сообщили во вторник, 4 сентября, в российском постпредстве при организации.

«Россия готова к обсуждению Ирана в Совбезе и выступлений американского президента не боится», — заявили в миссии, передает «РИА Новости».

В постпредстве добавили, что Москва подготовила такие контраргументы по выходу США из ядерной сделки, что беседа может не понравиться самому Трампу.



73-я сессия Генассамблеи ООН откроется 18 сентября.

8 мая президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), обвинив Тегеран в невыполнении обязательств в рамках соглашения, в подписании которого участвовали также Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Сделка ограничивала ядерные разработки Ирана в обмен на отмену международных санкций.

Позднее Вашингтон восстановил первый блок ограничительных мер в отношении Тегерана, касающийся автомобильного сектора, торговли золотом и другими металлами. Второй блок вступит в силу в ноябре и затронет энергетический сектор, трансакции, имеющие отношение к углеводородному сырью, а также связанные с Центробанком республики.