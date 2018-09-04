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Фирма зятя Трампа задолжала властям Нью-Йорка более $500 тыс.

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Строительная компания родственников президента США Дональда Трампа задолжала властям Нью-Йорка более $500 тыс. Речь идет о фирме, которая принадлежит семье зятя и старшего советника главы государства Джареда Кушнера.

Как пишет Ottawa Citizen, такая сумма у Kushner Companies набежала за счет неоплаченных городских штрафов за различные нарушения, в том числе касающиеся санитарии и сооружения объектов. Отмечается, что большая часть суммы набежала и не была оплачена еще в те времена, когда фирмой руководил Джаред.

В компании, в свою очередь, заявили, что сложившаяся ситуация «обычное дело» для тех, кто работает в сфере недвижимости. По их словам, значительная часть нарушений, о которых идет речь, была допущена арендаторами.

28 августа сообщалось, что Kushner Companies оштрафовали на $210 тыс. за подделку документов. Департамент недвижимости Нью-Йорка обнаружил 42 случая нарушений в заявках компании на проведение строительных работ в 17 жилых комплексах.

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