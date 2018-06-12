Прямой эфир

Состояние дочери и зятя Трампа выросло на десятки миллионов долларов

0
Фото: REUTERS/Amir Cohen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость активов старшего советника президента США Джареда Кушнера и его жены Иванки Трамп возросла за год на несколько десятков миллионов долларов. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на полученные из Белого дома сведения об их финансовом состоянии.

СМИ рассказали о попытках Трампа уволить из Белого дома дочь и зятя

По данным издания, совокупная стоимость их активов оценивается от $229 млн до $786 млн. В 2017 году показатель составлял от $203 млн до $740 млн. Отмечается, что показатели могут быть больше, так как бренд одежды и аксессуаров, который Иванка Трамп передала в трастовый фонд, может стоить более $50 млн.

В конце прошлого года адвокат из Вашингтона подал в суд на Иванку Трамп и ее супруга Джареда Кушнера, обвинив их в сокрытии части своих доходов. В документе утверждается, что они не указали в декларации информацию об активах 30 инвестиционных фондов, владельцами акций которых они являются.

Иванка Трамп работает в Белом доме, занимая неоплачиваемую должность одного из советников президента. Ее муж Джаред Кушнер назначен старшим советником главы Белого дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп призвал уволить оскорбившую его дочь ведущую
СМИ рассказали о попытках Трампа уволить из Белого дома дочь и зятя
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017