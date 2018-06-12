Состояние дочери и зятя Трампа выросло на десятки миллионов долларов

Стоимость активов старшего советника президента США Джареда Кушнера и его жены Иванки Трамп возросла за год на несколько десятков миллионов долларов. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на полученные из Белого дома сведения об их финансовом состоянии.

По данным издания, совокупная стоимость их активов оценивается от $229 млн до $786 млн. В 2017 году показатель составлял от $203 млн до $740 млн. Отмечается, что показатели могут быть больше, так как бренд одежды и аксессуаров, который Иванка Трамп передала в трастовый фонд, может стоить более $50 млн.

В конце прошлого года адвокат из Вашингтона подал в суд на Иванку Трамп и ее супруга Джареда Кушнера, обвинив их в сокрытии части своих доходов. В документе утверждается, что они не указали в декларации информацию об активах 30 инвестиционных фондов, владельцами акций которых они являются.

Иванка Трамп работает в Белом доме, занимая неоплачиваемую должность одного из советников президента. Ее муж Джаред Кушнер назначен старшим советником главы Белого дома.