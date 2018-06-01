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Трамп призвал уволить оскорбившую его дочь ведущую

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Фото: Global Look Press/Dennis Van Tine
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Президент США Дональд Трамп негативно высказался по поводу профессионализма ведущей Саманты Би, которая нецензурно выругалась в адрес его дочери Иванки в эфире телеканала TBS.

«Почему они не увольняют бездарность Саманту Би за ужасный язык, который она использует в своем низкорейтинговом шоу? Абсолютно двойные стандарты», — высказался Трамп в своем Twitter.

Саманта критиковала Иванку за неспособность повлиять на иммиграционную политику ее отца. Позже она и сам телеканал извинились за свои резкие высказывания.

Ранее в марте СМИ узнали, что Трамп пытался уволить из Белого дома свою дочь и зятя. При этом самой Иванке и ее мужу Джареду Кушнеру глава государства говорит, что они должны остаться.

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