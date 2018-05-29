Прямой эфир

Иванка Трамп за три месяца зарегистрировала в Китае 13 торговых марок

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дочь президента США Иванка Трамп за последние три месяца зарегистрировала в Китае 13 торговых марок доя своего бренда и планирует зарегистрировать еще восемь в ближайшее время.

Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на документы ведомства по патентам КНР, 28 мая была одобрена регистрация 13 торговых марок для бренда Иванки Трамп.

Торговые марки обеспечат Иванке Трамп бессрочную продажу ее продукции в Китае.

Издание отмечает, что в США многие обеспокоены нежеланием дочери американского лидера Дональда Трампа отказываться от своего бизнеса.

«Нежелание Иванки Трамп отказаться от ее бизнеса особенно беспокоит, так как бренд Ivanka Trump продолжает расширяться в зарубежных странах. Это поднимает серьезные вопросы о коррупции, так как появляется возможность того, что она (Иванка – ред.) может извлекать финансовую выгоду ввиду своего положения и президентства ее отца», - цитирует ТАСС исполнительного директора американской общественной организацией Citizens for Responsibility and Ethics Ноа Букбайндера.

Всего в Китае бренду Ivanka Trump принадлежит 36 торговых марок, еще 25 находятся на рассмотрении властей Китая. Также Иванка активно расширяет бизнес на Филиппинах.

В марте стало известно, что Дональд Трамп попросил главу аппарата Белого дома Джона Келли уволить с постов помощников президента свою дочь Иванку и зятя. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Иванка Трамп может стать первой женщиной-президентом в истории США
Меланья и Иванка Трамп вошли в топ самых красивых политиков Вашингтона

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017