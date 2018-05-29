Иванка Трамп за три месяца зарегистрировала в Китае 13 торговых марок

Дочь президента США Иванка Трамп за последние три месяца зарегистрировала в Китае 13 торговых марок доя своего бренда и планирует зарегистрировать еще восемь в ближайшее время.

Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на документы ведомства по патентам КНР, 28 мая была одобрена регистрация 13 торговых марок для бренда Иванки Трамп.

Торговые марки обеспечат Иванке Трамп бессрочную продажу ее продукции в Китае.

Издание отмечает, что в США многие обеспокоены нежеланием дочери американского лидера Дональда Трампа отказываться от своего бизнеса.

«Нежелание Иванки Трамп отказаться от ее бизнеса особенно беспокоит, так как бренд Ivanka Trump продолжает расширяться в зарубежных странах. Это поднимает серьезные вопросы о коррупции, так как появляется возможность того, что она (Иванка – ред.) может извлекать финансовую выгоду ввиду своего положения и президентства ее отца», - цитирует ТАСС исполнительного директора американской общественной организацией Citizens for Responsibility and Ethics Ноа Букбайндера.

Всего в Китае бренду Ivanka Trump принадлежит 36 торговых марок, еще 25 находятся на рассмотрении властей Китая. Также Иванка активно расширяет бизнес на Филиппинах.

В марте стало известно, что Дональд Трамп попросил главу аппарата Белого дома Джона Келли уволить с постов помощников президента свою дочь Иванку и зятя.