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СМИ рассказали о попытках Трампа уволить из Белого дома дочь и зятя

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Президент США Дональд Трамп неофициально обратился к главе аппарата Белого дома Джону Келли с просьбой уволить с постов помощников президента свою дочь и зятя. При этом самой Иванке Трамп и Джареду Кушнеру глава государства говорит, что они должны остаться, утверждает газета The New York Times.

Сам Трамп иногда признается своему окружению, что Кушнера и Иванку изначально не надо было назначать, сообщает ТАСС со ссылкой на издание.

The New York Times в свей электронной версии в один день опубликовала серию статей на эту тему, в которых подробно разбирает претензии Трампа к своим родственникам-подчиненным.

Как писал iz.ru, в декабре адвокат из Вашингтона подал в суд на Иванку Трамп и Джареда Кушнера, обвинив их в сокрытии части доходов.

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