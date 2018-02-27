Белый дом: Кушнер продолжит играть важную роль в администрации США

Джаред Кушнер, являющийся советником и зятем президента США Дональда Трампа, продолжит играть важную роль в администрации, несмотря на решение ограничить ему допуск к секретной информации. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга во вторник.

«Как я уже говорила, мы не комментируем индивидуальные ограничения на доступ к секретной информации тех или иных сотрудников. Но конкретно по господину Кушнеру могу вас заверить, что в любом случае он продолжит играть столь же важную роль в Белом доме, как он и играл с самого начала вступления в должность», — приводит слова Сандерс РИА «Новости».

Ранее портал iz.ru сообщал, что Джаред Кушнер не хочет лишиться доступа к государственной информации с грифом «секретно». Из-за этого он вступил в конфликт с руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли, который, в свою очередь, решил ужесточить порядок предоставления допуска к секретной информации.