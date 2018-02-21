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Зять Трампа не хочет лишиться допуска к секретной информации

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Джаред Кушнер, являющийся зятем президента США и его старшим советником, не хочет лишиться доступа к государственной информации, имеющей гриф «секретно». Из-за этого Кушнер вступил в конфликт с руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли. Келли в свою очередь решил ужесточить порядок предоставления допуска к сведениям, составляющим гостайну.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на статью в New York Times.

Келли среди поручений, предусматривающих ужесточение порядка доступа к секретной информации, приказал, в частности, использовать письменные протоколы работы с секретными файлами.

В итоге нововведений у сотрудников Белого дома могут отозвать временные допуски к секретным данным, если заявки на постоянный допуск поданы ими ранее июня прошлого года и не были удовлетворены.

Среди таких лиц — Кушнер. Газета пишет, что зять Трампа полагает, что Керри проводит реформу с целью лишить его доступа к гостайне. По данным здания, Кушнер заявлял другим сотрудникам Белого дома, что не намерен лишаться своего высокоуровневого допуска.

Ранее стало известно, что десятки сотрудников Белого дома не получили постоянного допуска к секретным данным. В январе комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении фирмы Kushner Companies. 

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