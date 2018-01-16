Спецслужбы США предупредили Кушнера об опасности экс-супруги Мердока

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер еще в начале 2017 года был предупрежден американскими спецслужбами об опасности дружбы с бывшей супругой медиамагната Руперта Мердока Венди Денг Мердок, сообщили СМИ.

«Предупреждение было сделано в рамках усилий чиновников службы национальной безопасности показать Кушнеру, новому человеку в правительстве, необходимость быть осторожным в отношениях с людьми, чьи интересы могут не совпадать с интересами США», — приводит «РИА Новости» выдержки из публикации Wall Street Journal.

Издание отметило, что Иванка Трамп и Джаред Кушнер дружат с Венди Мердок уже несколько лет. Представитель дочери и зятя Трампа заявил, что дружба между Мердоками и Трампами–Кушнерами насчитывает уже десять лет перед переездом последних в Вашингтон, а их общение носит исключительно личный характер и никак не связано с политикой.

В то же время, по данным контрразведки США, Венди Мердок ранее поддерживала строительство китайского сада в Вашингтоне при финансировании властей Китая. В саду должна была появиться башня высотой более 20 м, которую предположительно можно было использовать для слежки за Белым домом, так как она была бы расположена менее чем в 8 км от него.

Посольство Китая тогда категорически отвергло эти косвенные обвинения и назвала подобные сообщения необоснованной спекуляцией.

Напомним, ранее комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении фирмы Kushner Companies. Перед тем как занять должность советника президента, компанией управлял Джаред Кушнер.

СМИ США утверждают, что зять и старший советник президента США Джаред Кушнер теряет влияние в Белом доме.