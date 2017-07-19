В Белом доме опасаются, что зять и советник президента США Джаред Кушнер потеряет допуск к секретной информации. Об это передает телеканал CNN со ссылкой на источника.

Ранее Кушнер участвовал во встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой, где присутствовал сын президента США Дональд Трамп-младший. Беседа участников оказалась в центре внимания общественности, так как на ней шла речь о расследовании предполагаемой роли России в выборах США.

По информации источника телеканала, демократы выступают за отказ Кушнеру в допуске. Однако глава государства имеет полномочия в любом случае предоставить зятю доступ к секретной информации. По словам эксперта, это может повлечь за собой серьезные последствия.

Ранее американские СМИ сообщили о встрече российского адвоката с сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим. При этом отметив, что Весельницкая заявила о наличии у себя компромата на Хиллари Клинтон. В свою очередь, она опровергла информацию о наличии какого-либо компромата.